Sänger der Toten Hosen : Campino hatte nach Hörsturz Angst vor Karriere-Aus

Düsseldorf Tote-Hosen-Sänger Campino hatte nach seinem Hörsturz im vergangenen Jahr Angst vor einem medizinisch verordneten Karriereende. Darüber sprach der 56-Jährige nun erstmals mit sehr offen Worten.

„Ich will mir gar nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn die Ärzte in dem Moment gesagt hätten: Noch ein weiteres Konzert, und du bist taub“, sagte Campino der „Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten“.