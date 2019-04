Nach Mord an Nipsey Hussle : Polizei fahndet nach 29-Jährigem aus der Gang-Szene

Los Angeles Der mutmaßliche Mörder von US-Rapper Nipsey Hussle hat nun ein Gesicht: Gefahndet wird nach einem 29-Jährigen, der aus der Gang-Szene kommen soll. Auch die Trauer um den Musiker wird von Gewalt überschattet.

Nach dem Mord an dem US-Rapper Nipsey Hussle hat die Polizei in Los Angeles einen Tatverdächtigen ermittelt. Es handele sich um einen 29-Jährigen aus der Stadt, heißt es in einem am Montagabend (Ortszeit) veröffentlichten Fahndungsaufruf. Der Mann sei nach den tödlichen Schüssen am Sonntag in einem von einer Frau gefahrenen Auto geflüchtet. Er werde wegen Mordes gesucht.