Überfall vorgetäuscht: Chicago will von „Empire“-Star Jussie Smollett hohen Schadenersatz

Chicago will von „Empire“-Star Jussie Smollett hohen Schadenersatz

Chicago Der Fall Jussie Smollett bewegt die USA. Die Polizei wirft dem Schauspieler vor, einen Angriff gegen sich selbst in Auftrag gegeben zu haben, die Staatsanwaltschaft lässt die Anklage fallen. Nun soll das FBI ermitteln.

Der Fall Jussie Smollett zieht weitere Kreise: Die Stadt Chicago fordert von dem US-Schauspieler 130 000 US-Dollar (umgerechnet 116 000 Euro) als Ersatz für die Ermittlungen nach dem angeblichen Überfall auf ihn. Unter anderem gehe es um die Bezahlung der Überstunden der eingesetzten Polizisten. „Mehr als zwei Dutzend Beamte waren eingesetzt, es kostete sie Wochen, um Ihre falschen Anschuldigungen zu untersuchen“, so der Chef der Rechtsabteilung in dem Schreiben, aus dem mehrere US-Medien am Donnerstag zitierten.