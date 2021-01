Wegen Corona-Pandemie : Veranstalter sagen Glastonbury-Musikfestival auch für 2021 ab

Die Luftaufnahme zeigt bunte Zelte auf der Worthy Farm in Somerset bei dem Glastonbury Festival 2019. Foto: dpa/Aaron Chown

Pilton Erwartet wurden in diesem Jahr eigentlich rund 200.000 Besucher. Jetzt ist das legendäre Musikfestival in Glastonbury in Großbritannien wegen der Corona-Pandemie auch für 2021 abgesagt worden. Bereits reservierte Tickets bleiben aber gültig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Obwohl wir Himmel und Erde in Bewegung versetzt haben, ist klar geworden, dass wir das Festival dieses Jahr nicht ermöglichen können“, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Ticketreservierungen behielten ihre Gültigkeit für 2022.

Eigentlich sollte bereits vom 24. bis 28. Juni 2020 das 50. Jubiläum des Festivals in der englischen Grafschaft Somerset gefeiert werden. Erwartet wurden Stars wie Ex-Beatle Paul McCartney, Taylor Swift, Diana Ross und US-Rapper Kendrick Lamar. Die Veranstalter rechneten mit 200.000 Besuchern. Nun hoffen sie auf 2022.

(felt/dpa)