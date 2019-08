Anklage gegen „Empire“-Darsteller fallengelassen : Sonderermittler prüft Kehrtwende im Fall um TV-Star Jussie Smollett

Chicago Ein Sonderermittler soll die Unstimmigkeiten im aufsehenerregenden Kriminalfall um den US-Fernsehschauspieler Jussie Smollett untersuchen. Smollett wurde vorgeworfen, eine rassistische und schwulenfeindliche Attacke auf sich selbst vorgetäuscht zu haben.

Anwalt Dan Webb erhielt am Freitag von einem Gericht in Chicago die Aufgabe zu prüfen, warum die Staatsanwaltschaft so plötzlich die Anklage gegen Smollett fallengelassen hatte. Dem TV-Star aus der Serie „Empire“ war vorgeworfen worden, eine angeblich rassistische und schwulenfeindliche Attacke auf sich selbst inszeniert zu haben.