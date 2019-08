Spekulationen um Liebesbeziehung : „Harry Potter“-Todfeind postet Bild mit „Hermine“ - Fans sind verwirrt

London Durch „Harry Potter“ wurden sie zu Weltstars. Jetzt haben Emma Watson und Tom Felton auf Instagram ein Bild gepostet. Was hat es zu bedeuten? Sind sie ein Liebespaar?

Via Instagram hat der Schauspieler nun die Gerüchteküche um ihn und Watson mächtig angeheizt. Ein Bild zeigt die beiden beim Gitarrespielen in Südafrika. Felton hat wie Watson nur einen Pyjama an. „Schnelle Lernerin“ schrieb Felton unter das Bild, das mehr als eine Millionen mal geliked wurde.

Bei Instagram gab es sofort heftige Spekulationen. Sind die beiden wirklich ein Paar, das auf Liebesurlaub in Südafrika weilt? „Dramione“ als Mischung von Draco und Hermione – die englische Schreibweise von Hermine – nannte ein User das vermeintlich neue Liebespaar. Aber es gab auch Kritik: „Dramione ist ein wirkliches Horrorpaar. Draco war so mies zu ihr. Aber Feltson (Felton und Watson) wären ein echt süßes Paar“, schrieb ein anderer Nutzer. In der „Harry Potter“-Saga war Hermine am Ende mit Ron Weasley zusammen.