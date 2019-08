Alte Plattenfirma wurde aufgekauft : Taylor Swift will alte Hits nach Zoff mit Musikmanager neu aufnehmen

New York US-Popstar Taylor Swift will offenbar ihre alten Hits neu aufnehmen. Hintergrund ist ein Streit mit dem Musikmanager Scotter Braun, der ihren Katalog an alten Songs aufgekauft hat.

In einem Interview des Senders CBS bejahte Swift (29) die Frage, ob sie eine Wiederaufnahme ihrer Lieder erwäge, um die Rechte an den neuen Versionen besitzen zu können. Am Mittwoch wurden Ausschnitt aus dem vorab aufgezeichneten Gespräch der Sendung „CBS Sunday Morning“ ausgestrahlt.

Braun ist auch als Manager von Justin Bieber und Ariane Grande bekannt. Ende Juni gab seine Holdinggesellschaft Ithaca den Aufkauf der Plattenfirma Big Machine Label bekannt, die die ersten sechs Alben von Swift herausgebracht hatte. Darunter sind die mit Grammys ausgezeichneten Platten „Fearless“ von 2008 und „1989“ aus dem Jahr 2014.

Im November 2018 erklärte Swift, sie sei zur Universal Music Group gewechselt anstatt bei Big Machine zu bleiben, weil sie wisse, dass sie im Falle einer Vertragsverlängerung am Ende nicht die Rechte an ihren künftigen Songs haben würde.

