Schindlers Sekretärin : Mimi Reinhardt im Alter von 107 Jahren gestorben

Tel Aviv Die Sekretärin des deutschen Industriellen Oskar Schindler ist im Alter von 107 Jahren gestorben. Mimi Reinhardt verfasste im Zweiten Weltkrieg Schindlers Liste, die rund 1200 jüdischen Zwangsarbeitern das Leben rettete.

Mimi Reinhardt starb am Freitag in Israel, wie die Zeitung „Jerusalem Post“ am Montag berichtete. Reinhardt wurde am Sonntag in Herzlija nahe der Küstenstadt Tel Aviv beigesetzt, hieß es in einer Traueranzeige der Familie.