18 Jahre nach ihrer Trennung : Jennifer Lopez und Ben Affleck haben sich erneut verlobt

Washington 18 Jahre nach dem Ende ihrer ersten Beziehung haben sich die US-Stars Jennifer Lopez und Ben Affleck erneut verlobt. Die Sängerin präsentierte in einem Video ihren blassgrünen Diamantring.

Die 52-jährige Sängerin und Schauspielerin veröffentlichte in ihrem Newsletter "On The JLo" ein Video von sich, in dem sie einen blassgrünen Diamantring bewundert. Ihre Sprecher bestätigten dem "People"-Magazin die Verlobung. Am Freitag hatte Lopez auf Twitter auch ein Video gepostet, in dem sie kichernd berichtete: "Ich habe eine sehr aufregende und besondere Geschichte zu verkünden". Diese solle aber erst einmal nur ihr innerer Kreis erfahren.