Er schrieb „Der Adler ist gelandet“ : Britischer Bestsellerautor Jack Higgins gestorben

London Im Alter von 92 Jahren ist der britische Schriftsteller Jack Higgins gestorben. Der Autor, der mit Werken wie „Der Adler ist gelandet“ international bekannt wurde, ist in seinem Haus auf der Insel Jersey verstorben.

Der britische Bestsellerautor Jack Higgins ist tot. Der Schriftsteller, der mit seinem Buch „Der Adler ist gelandet“ und anderen Thrillern und Spionageromane internationale Bekanntheit erlangte, sei in seinem Haus auf der Insel Jersey im Ärmelkanal gestorben, teilte sein Verlag HarperCollins am Sonntag mit. Higgins wurde 92 Jahre alt.

Geboren wurde Higgins als Henry Patterson in Newcastle im Juli 1929. Er diente beim Militär, bevor er an der London School of Economics Soziologie studierte. Er wurde Lehrer und schrieb zunächst nur in seiner Freizeit, mit mäßigem Erfolg, bis er 1975 mit „Der Adler ist gelandet“ seinen Durchbruch hatte. In dem Buch geht es um die fiktionale Geschichte einer versuchten Entführung von Premier Winston Churchill im Zweiten Weltkrieg. Das Buch wurde auch erfolgreich verfilmt, Stars wie Michael Caine, Donald Sutherland und Robert Duvall spielten in dem Streifen mit.