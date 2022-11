Unternehmer im Interview Robert Geiss über Vermögen - „Die 100 Millionen Euro habe ich voll“

Danach verlagerten Robert und seine Frau Carmen, die damals schon an seiner Seite war, den Wohnsitz an die Côte d’Azur. Durch die RTLzwei-Sendung „Die Geissens“ wurden die beiden zum Kultpaar. Mit dem An- und Verkauf von Immobilien und weiteren Investments wuchs das Vermögen der Familie stetig weiter, doch reich fühle sich der Unternehmer in Monaco trotzdem nicht so richtig: „Wenn du in Monaco in den Hafen gehst, stehen Boote von 100, 120 Meter Länge. Das heißt, da unten fühlst du dich einfach normal. Wir sind nicht abgehoben, auch wenn wir mit der Yacht fahren.“