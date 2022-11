Elternfreuden Geteiltes Glück - diese Promis sind 2022 Eltern geworden

In Zeiten von Social Media wird oft nicht mehr über eine Pressemeldung, sondern via Instagram & Co. das Glück verkündet, samt Foto von kleinen Füßchen oder Fingerchen. Glück kann (fast) sprachlos machen. „Shai Miller Peck“, war alles, was Nickelodeon-Star Josh Peck auf Instagram schrieb, um die Ankunft seiner Tochter Mitte Oktober der Weltöffentlichkeit mitzuteilen.