Ehejubiläum in Grevenbroich Goldhochzeitspaar kennt sich schon seit Kindertagen

Bevor die Jubilare nach Grevenbroich zogen und dort heimisch wurden, sind sie insgesamt 20 Mal umgezogen. Unter anderem ließ sich Reinhold Bednarz in München als Steuerberater nieder, darauf folgten acht Jahre in Lahr im Schwarzwald. 2006 packten die Bednarz‘ dann wieder die Koffer und zogen erneut nach München, wo sie am Starnberger See lebten. Beate Bednarz arbeitete bei einer Bank und später als Buchhalterin. Als sie mit 63 Jahren in Rente ging, war die Sehnsucht nach den Töchtern Sandra (46) und Jenny (43) so groß, dass das Ehepaar in deren Wohnort zog.