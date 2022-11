„Adventsfest der 100.000 Lichter“ Das sind die Gäste bei Florian Silbereisens Weihnachtsshow

Die traditionelle ARD-Weihnachtsshow „Das Adventsfest der 100 000 Lichter“ mit Florian Silbereisen kommt später als sonst. „Aufgrund der gerade stattfindenden Fußball-WM lädt der Showmaster 2022 am 2. Dezember zur großen Eurovisionsshow im Ersten“, heißt es vom verantwortlichen MDR (Mitteldeutschen Rundfunk). Statt am Samstag vor dem Ersten Advent wird die Ende November aufgezeichnete Show nun also am Freitag vorm Zweiten Advent ausgestrahlt (2.12., 20.15 Uhr).