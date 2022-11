Robert Habeck bei „Lanz“ „Jetzt rumzuheulen hat ja auch keinen Sinn“

Weil WM-Gastgeber Katar unter anderem wegen der Missachtung von Menschenrechtsstandards in der Kritik steht, gibt es auch in Talkshows viel zu diskutieren. Bei „Markus Lanz“ geht es am Dienstagabend zunächst einmal um die „One Love“-Armbinde: Mehrere europäische Nationalmannschaften wollten sie bei der WM als Symbol für Gleichberechtigung, Diskriminierungs- und Meinungsfreiheit tragen. Diese Entscheidung ist seit September bekannt. Doch erst am Montag kündigte die Fifa Strafmaßnahmen für das Tragen der Binde an.