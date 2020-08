Madame Tussauds in Berlin : Groß und ein bisschen böse - Mark Forster als Wachsfigur

Berlin Im Wachsfigurenmuseum von Madame Tussauds in Berlin steht der 37-jährige Musiker nun neben Kollegen wie Wincent Weiss und Shawn Mendes. Mark Forster entdeckt Ähnlichkeiten mit Schauspieler Jack Nicholson.

Schwarze Kappe, Brille, eine goldene Auszeichnung in der Hand: In gewohnter Pose steht Popsänger Mark Forster (37, „Chöre“) ab jetzt auch als Wachsfigur in Berlin. „Sie sieht genauso aus wie ich. Aber ich finde, vier Prozent Jack Nicholson sind auch dabei. So ein bisschen wie mein böser Zwillingsbruder“, sagte Forster am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur bei der Vorstellung der Figur.