Schusswaffen gefunden : FBI durchsucht Haus von Youtube-Star Jake Paul

Los Angeles Beamte der US-Bundespolizei FBI haben das Haus des Youtube-Stars Jake Paul in Kalifornien durchsucht. Nach Medienberichten sollen die Polizisten dort Schusswaffen sichergestellt haben.

Von US-Medien verbreitete Aufnahmen zeigen, wie Polizisten große Schusswaffen aus der Villa in Calabasas nahe Los Angeles tragen. In Pauls Haus sei am Mittwoch ein Durchsuchungsbefehl vollstreckt worden, während der Youtuber verreist gewesen sei, erklärte sein Anwalt.