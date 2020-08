Kultvideo auf Instagram : Orlando Bloom bringt hochschwangere Katy Perry zum Tanzen

Los Angeles Dieses kleine Video könnte zu einer Legende werden: Kurz vor der Geburt ihres ersten Babys legt der hochschwangere Pop-Star Katy Perry für ihren Verlobten Orlando Bloom eine denkwürdige Tanzeinlage hin.

Der 43-jährige britische Schauspieler postete am Freitag auf Instagram ein Video, das die „Smile“-Sängerin mit riesigem Babybauch im Auto auf dem Beifahrersitz zeigt. „Honey, was für ein Tag ist heute?“, fragt Bloom und stimmt „It’s Friday then“ an.