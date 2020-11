Auch Justin Bieber erfolgreich : Taylor Swift räumt bei American Music Awards erneut ab

Keine Künstlerin konnte bisher so viele American Music Awards gewinnen wie Taylor Swift. Foto: AP/Jordan Strauss

Los Angeles Bei den American Music Awards gehört Taylor Swift abermals zu den großen Gewinnern. Swift räumte drei Preise ab, darunter zum dritten Mal in Folge den Preis als „Künstlerin des Jahres“. Auch Justin Bieber gewann zwei Auszeichnungen.

US-Sängerin Taylor Swift (30) hat wie im Vorjahr bei den American Music Awards abgeräumt. Swift wurde bei der Gala in der Nacht zum Montag in Los Angeles in der Top-Sparte als „Künstler des Jahres“ ausgezeichnet. Zudem gewann sie den Preis als beliebteste Pop/Rock-Sängerin und für das beste Musik-Video („cardigan“). Der kanadische Sänger Justin Bieber heimste ebenfalls drei Trophäen ein, als beliebtester Pop/Rock-Sänger und zusammen mit dem Country-Pop-Duo Dan + Shay für den Song „10 000 Hours“ und die beste Zusammenarbeit.