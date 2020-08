„Fische gequält“ : Tierschützer zeigen Rapper Sido wegen Angelausflugs an

Potsdam Tierschützer von Peta haben Strafanzeige gegen den Rapper Sido und Influencer „Knossi“ gestellt. Sie sollen demnach bei einem live im Internet gezeigten „Angelcamp“ Fische gequält haben.

Tierschützer haben wegen eines „Angelcamps“ in Brandenburg Anzeige wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz erstattet. Die Strafanzeigen richteten sich unter anderem gegen den Rapper Sido und den als „Knossi“ bekannten Influencer Jens Knossalla, teilte der Verein Peta mit . Ziel des „Angelcamps“ sei es gewesen, möglichst große Karpfen zu fangen. Dabei sei die „Catch and Realease“-Methode angewandt worden. Hierbei handelt es sich um eine Praxis, bei der Fische gefangen werden, um sie anschließend wieder ins Wasser auszusetzen. „Dieses teils wiederholte Vorgehen hinterlässt deutliche Spuren bei den gequälten Fischen“, schreibt Peta dazu.

A post shared by Jens 'Knossi' Knossalla (@knossi) on Jul 16, 2020 at 10:52am PDT

View this post on Instagram

Beim „Angelcamp“ übertrug der Influencer Jens Knossalla, genannt „Knossi“, gemeinsam mit Musiker Sido, Musikproduzent Manny Mark (Marc Schneider, „Die Atzen“) und Influencer Sascha Hellinger („Unsympathisch TV“) auf der Streaming-Plattform Twitch das gemeinsame Wochenende an einem See nahe Brandenburg an der Havel live im Internet. „Ich bin kein guter Angler, aber ich mache das, weil mich das entspannt“, begründete Sido seine Teilnahme an der Aktion. „Angeln bietet Action, Angeln macht Spaß“, sagte Knossalla.