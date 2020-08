„Das hat meine zweite Heimat nicht verdient“ : Große Trauer bei prominenten Deutsch-Libanesen nach gewaltiger Explosion in Beirut

Am Mittwoch wurden die Schäden in Beirut sichtbar. Foto: dpa/Hassan Ammar

Düsseldorf/Beirut Die Bestürzung über die Explosion im Hafen von Beirut ist auch in Deutschland riesig. Auf Instagram machen prominente Deutsch-Libanesen auf das Elend vor Ort aufmerksam.

Die verheerende Explosion von Beirut hat auch bei den in Deutschland lebenden Libanesen für großes Entsetzen gesorgt. Auf Instagram postete beispielsweise ZDF-Moderatorin Aline Abboud eine Liebeserklärung an das Land, aus dem ihr Vater stammt. „Was dieses wunderschöne Land aushalten muss. Das hat Libanon - meine zweite Heimat- nicht verdient. Erst Staatsbankrott, korrupte Politiker, Corona & jetzt das. Ihr wisst gar nicht, was für ein besonderes Stück Land ihr verpasst, wenn ihr nicht mal da gewesen seid“, schrieb Abboud. Auch Schauspieler Kida Khodr Ramadan zeigte sich bei Instagram fassungslos über die Ausmaße der Explosion im Hafengebiet der libanesischen Hauptstadt. „Die Nachricht heute hat mich sehr getroffen. In dem Land wo ich geboren wurde und wo die Sehnsucht nach diesem Ort immer sehr groß ist, ist für mich Libanon eins der schönsten Länder der Welt“, schrieb der „4 Blocks“-Star in dem Netzwerk, „Jeder, der da war, kann es bestätigen, aber dieses Land hat immer Sorgen und Kummer. Libanon wird aufgebaut, zerstört, dann wieder aufgebaut und zerstört und wieder und wieder.“