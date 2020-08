„Wollt ihr die totale Meinungsfreiheit?“ : Kabarettist Florian Schroeder redet bei „Querdenken“-Auftritt Demonstranten ins Gewissen

Stuttgart Das war mal ein Auftritt, der wohl in Erinnerung bleiben wird. Bei der „Querdenken“-Demo am Samstag trat auch Kabarettist Florian Schroeder auf, der aber nicht den vollen Geschmack der Demonstranten traf. Er rechnete mit ihren Behauptungen ab.

Ein provokativer Auftritt des Kabarettisten Florian Schroeder auf der „Querdenken“-Demo in Stuttgart hat im Netz viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Schroeder (40) kam nach eigenen Angaben am Samstag auf die Bühne, um „die Grenzen ihrer Meinungsfreiheit“ auszutesten. Für seine ersten Äußerungen bekam er noch Applaus, wie ein Video zeigt, das Schroeder in seinem eigenen Youtube-Kanal verbreitete: „Mein Name ist Schroeder, ich komme aus dem Mainstream“ sagt er, und: „Man hat mir gesagt, hier in Stuttgart ist die Freiheit.“