Collien Ulmen-Fernandes über ihr Vermögen : „Mit Mitte 20 hätte ich nicht mehr arbeiten müssen“

Hamburg Seit vielen Jahren ist Collien Ulmen-Fernandes im deutschen Fernsehen zu sehen. Als Schauspielerin oder als Moderatorin. Damit hat sie gutes Geld verdient. Nun hat sie über ihr Vermögen gesprochen und macht daraus kein Geheimnis.

Über Geld spricht man nicht. Dieses Sprichwort gilt vor allem in Deutschland, schaut man in andere Länder wie die USA, wird dieses widerlegt. Auch Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes scheut sich nicht, über Geld, ihr Vermögen und ihr Finanzpolster zu sprechen. In einem Interview mit dem „Spiegel“ erklärte die Moderatorin, die mit Schauspieler Christian Ulmen („Herr Lehmann, „Tatort“, „Jerks“) verheiratet ist, dass sie eigentlich mit Mitte 20 nicht mehr hätte arbeiten müssen. Denn seit dem Teenageralter modelte sie, übernahm dann die Moderation von „Bravo TV“. Das über die Jahre angesparte Geld legte sie zur Seite: „Mit 19 habe ich die Moderation von 'Bravo TV' übernommen und mir eine Dreizimmerwohnung in Hamburg-Eimsbüttel gekauft“, so Ulmen-Fernandes, die davon profitierte, dass ihr schwäbischer Opa riet, das erste Geld doch möglichst in einen Bausparvertrag zu investieren. Gesagt, getan. Das Geld landete auf der hohen Kante und vermehrte sich mit den Jahren.