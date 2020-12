Leni Klum ist 16 Jahre alt : Heidi Klum erlaubt ihrer Tochter das Modeln

Los Angeles Erobert bald ein neues Topmodel mit dem Nachnamen Klum die Laufstege dieser Welt? Unwahrscheinlich ist das nicht. Heidi Klums Tochter Leni ist nun 16 Jahre alt. Und wie ihre Mutter in einem Interview verraten hat, darf sie nun mit dem Modeln beginnen.

Wer bei „Germany's Next Topmodel“ mitmachen möchte, muss mindestens 16 Jahre alt sein. In diesem Alter ist auch Heidi Klums Tochter Leni. Darf sie jetzt auch mit dem Modeln anfangen?

Gerade guckt Leni viel bei den Dreharbeiten der nächsten Staffel von „Germany's Next Topmodel“ zu. Sie könnte sich sogar vorstellen, den Job ihrer Mama zu übernehmen. Selbst Heidi sagt, die Show könnte in fünf Jahren vielleicht „Germany's Next Topmodel by Leni Klum“ heißen.