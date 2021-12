Diamentene Hochzeit in Korschenbroich : Heidi und Günter Wulf sind seit 60 Jahren ein Paar

Korschenbroich Am 29. Dezember feiern die Kleinenbroicher Heidi und Günter Wulf ihre Diamantene Hochzeit. Vor 60 Jahren lernten sie sich bei der Arbeit in Mannheim kennen.

Als der gebürtige Hamburger Günter Wulf 1961 in den Semesterferien zur Ausbildung beim Gerling-Konzern in Mannheim antrat, ahnte er noch nicht, dass er hier die Liebe seines Lebens treffen würde. Dort wurde er täglich von der Sachbearbeiterin Heidi mit frischem Kaffee versorgt, auf den Günter zukünftig nicht mehr verzichten wollte. Schnell wurde aus den beiden ein Paar. Bereits am 29. Dezember 1961 heirateten sie kurz vor seinem Examen standesamtlich in Mannheim. Im Januar 1962 folgte die kirchliche Hochzeit des Versicherungskaufmanns und der Bürokauffrau in Hamburg.