Zwei Felle in Mönchengladbach gefunden : Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei

Zwei Felle in Mönchengladbach gefunden

Zwei Reh-Felle hat die Polizei in Wickrath gefunden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wickrath Die Polizei hat nach einem Zeugenhinweis zwei Rehfelle entdeckt, die den Tieren abgezogen worden waren und Einschusslöcher zeigten. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der Jagdwilderei.

Spaziergänger haben der Polizei am Montagmorgen einen Rehkadaver und zwei abgezogene Rehfelle auf einem Feld nördlich der L39 im Stadtteil Wickrath-Mitte gemeldet. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Eines der beiden Felle hatten die Zeugen bereits am Dienstag, 24. November, dort entdeckt.