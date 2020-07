Wie „Granaten und Bomben“ : Amber Heard wirft Johnny Depp vor, 30 Flaschen auf sie geworfen zu haben

London Heard und und Ex-Man Depp haben unterschiedliche Erinnerungen an einen Vorfall in Australien 2015. Dieser ist entscheidend für Depps Prozess gegen die „Sun“. Heards Darstellung bewegte die Boulevardzeitung dazu, den Schauspieler als „Ehefrauen-Schläger“ zu bezeichnen.

Schauspielerin Amber Heard hat ihrem Ex-Mann Johnny Depp vorgeworfen, mit „etwa 30 Flachen“ nach ihr geworfen zu haben. Er habe die Flaschen im Alkohol- und Drogenrausch wie „Granaten oder Bomben“ geschleudert, sagte Heard am Mittwoch vor dem High Court in London. Ein Fenster hinter ihr sei zu Bruch gegangen und Depp habe sich selbst versehentlich einen Teil eines Fingers abgetrennt.

Die Boulevardzeitung „The Sun“ hat den Vorfall, der sich im März 2015 in Australien zugetragen haben soll, zum Anlass genommen, Depp in einem Artikel vom April 2018 als „Ehefrauen-Schläger“ zu bezeichnen. Der 57-Jährige verklagt den Verleger des Zeitung und den Chefredakteur deshalb. Depp bestreitet, Heard misshandelt zu haben, und hat sie als die eigentlich Aggressive in der Beziehung dargestellt. Sie wies vor Gericht am Mittwoch den Vorwurf ihres Ex-Mannes zurück, dass sie in Australien ausgeflippt sei und ihm eine Verletzung zugefügt habe.