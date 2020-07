Amber Heard hatte Todesangst vor Johnny Depp : „Er hat mir viele Male damit gedroht, mich zu töten“

London Die US-Schauspielerin Amber Heard hat in einem Gerichtsprozess ausgesagt, Todesangst vor ihrem Ex-Ehemann Johnny Depp gehabt zu haben. Das Spektrum der ausgeübten Gewalt durch Depp habe von Anschreien über Treten bis Würgen gereicht.

„Er hat mir viele Male explizit damit gedroht, mich zu töten, vor allem später in unserer Beziehung“, teilte die 34-jährige Heard in einer schriftlichen Stellungnahme am Montag in London mit.