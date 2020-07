„Neuer“ Nachname : Wieso Laura sich nach der Wendler-Hochzeit plötzlich wieder Müller nennt

Laura Müller und Michael Wendler in einer Werbepause der RTL-Show „Let’s Dance“. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Nächste Runde im Namens-Wirrwar bei Laura Müller und Michael Wendler. Nach der Hochzeit hatte Laura den bürgerlichen Nachnamen ihres Mannes angenommen und nannte sich auch bei Instagram stolz Laura Sophie Norberg. Jetzt heißt sie dort plötzlich wieder Müller. Was dahinter steckt.

Schon im Vorfeld der Hochzeit zwischen dem Schlagerstar und dem 19-Jährigen TV-Sternchen hatte es Diskussionen um den zukünftigen Familiennamen der beiden gegeben. Laura Müller wollte ihren Geburtsnamen ablegen und künftig wie ihr Mann heißen. Allerdings nicht Wendler, weil das ein Künstlername ist, und genauso wenig Skowronek, wie der Wendler eigentlich von Geburt an mit Nachnamen heißt. Laura Müller wurde zu Laura Norberg. Das ist der bürgerliche Nachname des Künstlers, den er von seiner ersten Ehefrau Claudia Norberg angenommen hatte. Am Tag der Hochzeit änderte Laura Laura ihren Nachnamen bei Instagram auch schon dementsprechend. Etwas, worüber Claudia Norberg nicht glücklich war. Sie hatte den beiden nach dem Bekanntwerden ihrer Verlobung einen offenen Brief geschrieben und darum gebeten, aus Respekt vor ihrem Vater darauf zu verzichten, diesen Familiennamen zu verwenden. Doch dem Wendler und seiner Laura war das anscheinend „Egal!“