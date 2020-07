Prozessauftakt gegen „The Sun“ : Johnny Depp trifft vor Gericht auf Amber Heard

London Der Schauspieler verklagt die britische Boulevardzeitung wegen der Behauptung er sei ein „Frauenschläger“. Seine Ex-Frau Amber Heard wirft dem 57-Jährigen vor, sie in der Ehe körperlich misshandelt zu haben. Vor Gericht trafen die zwei aufeinander.

Die Anwälte des US-Schauspielers Johnny Depp haben Vorwürfe, der 57-Jährige sei ein „Frauenschläger“, vor einem Londoner Gericht scharf zurückgewiesen. Depp klagt gegen den Verlag der britischen Boulevardzeitung „The Sun“ wegen eines Artikels, in dem behauptet wurde, er habe seine Ex-Frau Amber Heard (34) körperlich misshandelt. „Das sind alles Lügen“, sagten die Anwälte am Dienstag. Depp „ist kein Frauenschläger und ist das auch nie gewesen“.

Stattdessen warfen sie seiner Ex-Partnerin Heard vor, Geschichten von schwerer Gewalt in der Beziehung erfunden zu haben. „Sie war es, die ihm gegenüber gewalttätig war“, sagte Anwalt David Sherborne.

Das Verfahren soll drei Wochen dauern. Sowohl Depp („Pirates of the Caribbean“) als auch Heard waren zum Prozess in die britische Hauptstadt gekommen. Beide betraten getrennt voneinander das Gerichtsgebäude. Heard trug als Gesichtsmaske ein großes rotes Tuch. Sie wurde von Anwälten und ihrer Schwester begleitet. Depp kam im dunkelblauen Anzug. Er trug eine Sonnenbrille und ein dunkles Tuch.