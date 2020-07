US-Rapperin : Nicki Minaj ist zum ersten Mal schwanger

New York Die Rapperin Nicki Minaj erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Über das soziale Netzwerk Instagram verkündete sie am Montag, schwanger zu sein und lud dazu mehrere Fotos von sich mit Babybauch hoch.

„Liebe. Ehe. Kinderwagen. Platze vor Aufregung und Dankbarkeit. Danke für alle guten Wünsche“, schrieb sie in einem Post. 2019 heiratete Minaj ihre Jugendliebe Kenneth Petty. Sie waren erstmals als Teenager zusammen gewesen und wurden vor zwei Jahren erneut ein Paar. Auch musikalisch hat Minaj ein gutes Jahr: Zweimal landete sie an der Spitze der Billboard-Charts Hot 100, zuerst mit dem „Say So“-Remix von Doja Cat, und dann mit dem Song „Trollz“, den sie in Zusammenarbeit mit dem Rapper 6ix9ine veröffentlichte.