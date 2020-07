Sexuelle Gewalt : Weinstein beißt mit Angebot für Opfer beim Richter auf Granit

New York Wegen Vergewaltigung und schwerer sexueller Nötigung ist Harvey Weinstein in zwei Fällen bereits verurteilt. Angesichts einer Sammelklage weiterer Opfer kann er sich offenbar nicht mit Millionen aus der Affäre ziehen.

Eine millionenschwere Einigung mit mutmaßlichen Opfern des früheren Filmmoguls und verurteilten Sexualstraftäters Harvey Weinstein ist vorerst geplatzt. Ein New Yorker Richter lehnte die anvisierte zivilrechtliche Vereinbarung am Dienstag ab. Die Ende Juni von einer New Yorker Staatsanwältin vorgestellte Einigung hatte einen 19 Millionen Dollar schweren Fonds zur Entschädigung von Weinstein-Opfern vorgesehen, um eine Sammelklage beizulegen.