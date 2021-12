Schwerer Unfall in Hessen : Fünf Tote bei Frontalzuzsammenstoß

Fritzlar Auf einer Bundesstraße in Nordhessen ist ein Auto in den Gegenverkehr gefahren. Vier Männer und eine Frau sind bei dem Unfall ums Leben gekommen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 253 in Nordhessen sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr waren der Polizei zufolge in der Nähe von Fritzlar im Schwalm-Eder-Kreis zwei Autos frontal zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich nach Informationen der Polizei nahe der Anschlussstelle zur Bundesstraße 450.

Der Polizei Homberg zufolge waren vier Männern im Alter von 27 bis 57 Jahren in einem VW-Golf auf der Bundesstraße in Richtung Bad Wildungen unterwegs. Am Ende einer Ausbaustrecke, in Höhe des Bürabergs, stieß der VW Golf in einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Lancia zusammen. Beide Fahrzeuge schleuderten in den Straßengraben. Die vier Männer und die 42-jährige Fahrerin des Lancia wurden bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt. Alle fünf getöteten Personen mussten von der Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit werden.