Gott und die Welt : Was Chanukka mit der Bibel zu tun hat

Meinung Der Tora-Abschnitt, der zum jüdischen Lichterfest gelesen wird, zeigt einen entscheidenden Unterschied zur vergleichbaren Geschichte aus der Bibel. Und auch, was das für Juden bis heute bedeutet.

Jerusalem wurde zurückerobert, der Tempel wieder eingeweiht und das Lichterwunder geschah. Was nicht alle wissen: die jüdischen Rebellen kämpften nicht nur gegen die Griechen, sondern auch gegen hellenisierte Juden. Lehnt das Judentum also die Integration in andere Gesellschaften oder Kulturen ab? Der Tora-Abschnitt, den wir an Chanukka lesen, ist die Geschichte von Josef in Ägypten, also das Beispiel einer gelungenen Integration in ein Gastland. Es gibt nämlich einen entscheidenden Unterschied zwischen Josef in der Bibel und den hellenisierten Juden zur Zeit der Makkabäer: Während sich Josef integriert, also seine jüdische Identität neben der ägyptischen beibehält, hatten sich die hellenistischen Juden völlig assimiliert und ihre eigene Kultur für die griechische aufgegeben.