„How to Sell Drugs Online (Fast)“ : Das ist Deutschlands neue Netflix-Serie nach realem Vorbild

„How to Sell Drugs Online (Fast)“

Köln Ein Schüler verkauft aus seinem Kinderzimmer übers Internet Drogen und verdient Millionen. Ein realer Fall, den Netflix in Deutschland verfilmen ließ. Am 31. Mai geht es los.

Wie entkommt man als Jugendlicher der alltäglichen Langeweile und bessert sein Taschengeld auf? Ganz einfach: Man startet aus seinem Kinderzimmer heraus einen Drogen-Großhandel im Darknet und verdient damit Millionen. Klingt irre? Ist aber genau so passiert, vor ein paar Jahren in Leipzig. Der Fall des jungen Dealers „Shiny Flakes“ dient nun als Vorbild für eine neue Serie.

Die deutsche Produktion „How to Sell Drugs Online (Fast)“ (Wie man im Internet schnell Drogen verkauft) startet am Freitag (31. Mai) bei Netflix - als dritte Serie, die in Deutschland für den Streamingdienst produziert wurde.