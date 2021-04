Deal mit Netflix : Harry und Meghan produzieren erste Doku

New York Nach dem Deal mit der Streamingplattform Netflix ist nun klar, an welchem Projekt Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan als erstes arbeiten. Geplant ist eine Dokumentation über ein Herzensthema des 36-Jährigen.

Das Paar plant eine Dokuserie über die Invictus-Spiele, einer Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten und Veteranen. Die vielteilige Dokuserie mit dem Titel „Heart of Invictus“ entstehe in Partnerschaft mit der Invictus-Games-Stiftung, deren Schirmherr Prinz Harry ist. Das gab die Produktionsfirma Archewell des Herzogs und der Herzogin von Sussex am Dienstag bekannt.