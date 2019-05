Vorgeschmack auf neue Serie : Erster Teaser mit Patrick Stewart als „Star Trek“-Captain Picard

Los Angeles Patrick Stewart kehrt zurück: Amazon Prime hat am Donnerstag den ersten Teaser für die Serie „Star Trek: Picard“ ins Netz gestellt.

Der britische Hauptdarsteller Patrick Stewart (78), der in seiner legendären Rolle als „Star Trek“-Captain Jean-Luc Picard zurückkehrt, verlinkte das einminütige Video auf Twitter. 25 Jahre nach dem Ende von „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“ (1987–1994) würde „bald“ ein neues Kapitel beginnen, kündigte CBS an, ohne aber einen konkreten Starttermin zu nennen.

Die angekündigte neue US-Serie soll weltweit beim Streamingdienst Amazon Prime zu sehen sein. Neben Stewart sind auch Alison Pill („The Newsroom“), Harry Treadaway („Penny Dreadful“) und Isa Briones („American Crime Story: Versace“) an Bord. Der Shakespeare-Darsteller Stewart hatte in der TV-Serie „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“ und in mehreren Kinoverfilmungen mitgespielt, zuletzt in „Star Trek: Nemesis“ (2002). Er erreichte auch viele Fans als Professor X in den „X-Men“-Filmen.