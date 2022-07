VOX-Gründershow : „Die Höhle der Löwen“ geht in die nächste Runde - Diana zur Löwen als Gastjurorin in Staffel 12

Die VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ startet im August in die zwölfte Staffel. Foto: RTL/Boris Breuer

Köln Die beliebte VOX-Gründershow geht im August bereits in die 12. Staffel. Diesmal wird Influencerin und Unternehmerin Diana zur Löwen als Gastjurorin mit dabei sein. Die wichtigsten Infos zum Starttermin, weiteren prominenten Gästen und Sendezeiten.

Die zwölfte Staffel von „Die Höhle der Löwen“ steht in den Startlöchern. Ab dem 29. August sollen die acht neuen Folgen wie gewohnt auf VOX erscheinen und dann Woche für Woche die Zuschauer mit neuen Produkten und spannenden Geschäftsabschlüssen begeistern. In der Jury sitzen dann wie schon in der vorherigen Staffel zu Beginn des Jahres die Investoren Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler. Die Influencerin und Unternehmerin Diana zur Löwen ist diesmal als Gastjurorin mit dabei und löst damit die Unternehmerin Sarna Röser ab, die in der vergangenen Staffel für eine Folge neben den Investoren Platz nahm.

Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer 8 Bilder Die teuersten Deals aus DHDL Staffel 11

Diana zur Löwen ist bereits seit zehn Jahren als feste Größe auf Social Media vertreten. Vor allem auf Instagram, wo ihr eine Million Menschen folgen, konnte sie sich eine große Reichweite aufbauen. Daneben hat die 27-Jährige bereits mehrere Unternehmen erfolgreich im Bereich Social-Media-Marketing beraten, steht zudem als Speakerin zu wichtigen Themen auf der Bühne und investierte in zahlreiche Start-ups. „Ich kenne 'Die Höhle der Löwen' seit ich eine Teenagerin war und habe mich damals voller Vorfreude und Ambitionen als Moderatorin der Show gesehen“, erklärt sie gegenüber RTL. Nun wird sie in Folge 5 selbst in der Show als Investorin zu sehen sein.

Neben Diana zur Löwen können sich Fans der Gründershow allerdings auch noch auf weitere prominente Gesichter in der neuen Staffel freuen. So werden etwa der VOX-Hundeprofi Martin Rütter oder die zweifache Olympiasiegerin Kristina Vogel ihre Produkte in der „Höhle der Löwen“ präsentieren. Nach der Ausstrahlung im TV ist die aktuelle Folge auch beim Streaming-Dienst RTL+ verfügbar.

(joko)