Die Höhle der Löwen : Das waren die Highlights der 11. Staffel

Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer 8 Bilder Die teuersten Deals aus DHDL Staffel 11

Düsseldorf Die neue Staffel von „Die Höhle der Löwen“ ist zu Ende. In insgesamt neun Folgen traten 45 Gründer vor die Investoren, doch nicht alle haben es geschafft, einen Deal zu ergattern. Wir zeigen die teuersten Deals und die besten Löwen-Momente.

Am 4. April 2022 startete die elfte Staffel von „Die Höhle der Löwen“. Im wöchentlichen Rhythmus konnten Fans der Vox-Gründershow in neun Folgen dabei zusehen, welche innovative Idee die Löwen begeistern konnte und wer letztendlich einen Deal mit den Investoren abschließen konnte. 45 Gründer gingen an den Start, doch nur 26 konnten die Löwen überzeugen.

Die beiden jüngsten von ihnen betraten gleich in der ersten Folge die „Höhle der Löwen“. Die beiden zum Zeitpunkt der Aufzeichnung erst 17-jährigen Leander Mellies und Karl Fischer stellten ihr Produkt „2bag“, eine Fahrradtasche, die sich in kürzester Zeit zu einem Rucksack umfunktionieren lässt, vor. Ohne zu zögern boten Glagau, Kofler und Williams die von den Gründern gewünschten 200.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile. Schließlich war es Glagau, der die jungen Gründer überzeugen kann und schloss den Deal ab.

Den teuersten Deal der Sendung konnten sich Jonathan Mondorf, Ben Kohz, Andreas Weiser, Michael Pomogajko und Simon Farshid zumindest für eine kurze Zeit in Folge 4 sichern. Sie präsentierten den Investoren die Bücher-App „READ-O“, die es einfach machen soll, passende Bücher für jeden Geschmack zu finden. Für diese Idee wünschte sich das Gründer-Quintett ganze 600.000 Euro Kapital für 15 Prozent der Firmenanteile von den Investoren. Die Firmenbewertung: Vier Millionen Euro. Schließlich biss ein Investor an. Carsten Maschmeyer war bereit die gewünschte Summe zu zahlen und wollte dafür 25,1 Prozent der Anteile am Unternehmen. Doch nach der Show platzte der Deal. Es habe „unterschiedliche Ideen bezüglich der strategischen Ausrichtung“ gegeben, so die Gründer nach der Sendung.

Über den tatsächlich teuersten Deal der Staffel, der nicht platzte, konnten sich stattdessen die Gründer von „Keego“, einer innovativen und nachhaltigen Trinkflasche freuen. Lukas Angst und Bernd Deussen erhielten 380.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile von den beiden Löwen Carsten Maschmeyer und Georg Kofler.

Foto: TVNow/Bernd-Michael Maurer 13 Bilder Die Highlights aus zehn Staffeln „Höhle der Löwen“

Doch auch abseits der Verhandlungen gab es einige spannende Momente in der Sendung. So etwa in Folge 7, als Georg Kofler das Studio während der Show genervt verließ. Was war vorgefallen? Das Mutter-Tochter-Duo Claudia und Leslie präsentierte das Produkt „VapoWesp“, einen Schutz vor Wespen im Sommer. Sofort war Kofler begeistert und machte den Gründerinnen das schnellste Angebot in der DHDL-Geschichte. Doch auch Nico Rosberg gab ein Angebot ab - während sich die Gründerinnen vor der Tür berieten. Zu viel für Kofler, der die Höhle genervt noch während der Sendung verließ. Schließlich waren es Ralf Dümmel und Judith Williams, die den Deal über 75.000 Euro für 40 Prozent der Anteile abschlossen. Die Aktion kommentierte Kofler später gegenüber RTL: „Ich war erst mal böse, ging auch wütend in die Garderobe. Dann kam Nico an, wollte sich entschuldigen, und das habe ich dann später auch akzeptiert.“

Ein weiteres Highlight war mit Sicherheit auch der Auftritt des ehemaligen deutschen Fußballnationalspielers Michael Ballack. Er kam mit zwei Gründerkollegen und Geschäftspartnern und stellte als passionierter Gärtner sein Produkt „Lucky Plant“ vor. Ein Deal kam mit Ralf Dümmel über 100.000 für zehn Prozent der Firmenanteile zustande.

Zum Abschluss der Staffel sorgte Hardrock-Star Axel Rudi Pell mit seinem Auftritt für eine heitere Stimmung in der „Höhle der Löwen“, als er sie mit einem Gitarrensolo betrat. Dort präsentierte er seine Duftlinie „KNIGHTS Fragrances“ Doch auch nach den Parfümproben waren die Löwen nicht überzeugt und der Rocker konnte keinen Deal abstauben.

(joko)