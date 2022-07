RTL-Quizshow : „Wer wird Millionär“-Kandidat überrascht Jauch mit prominenter Begleitung

Köln Er ist Türsteher und Comedian, brachte prominente Unterstützung mit und sorgte mit seinem Wasserkonsum für Verwunderung bei Günther Jauch. Wer ist der skurille „Wer wird Millionär“-Kandidat?

Normalerweise sei Profant Türsteher in München, nebenbei gehe er jedoch seiner Leidenschaft als Comedian nach. Stimmlich werde er dabei vor allem mit dem Komiker Michael Mittermeier verglichen, von dem sei er allerdings kein großer Fan. „Den mag ich nicht“, kommentierte er. Statt Mittermeier hatte er aber einen anderen prominenten Gast zur Unterstützung mit dabei: Prince Damien , „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner 2016 und Sieger des Dschungelcamps 2020. Das haute Jauch ordentlich aus den Socken.

Profant schaffte es schließlich zunächst bis zur 16.000-Euro-Frage: „Die CDU hat ihre Zentrale im Konrad-Adenauer-Haus, die SPD im Willy-Brandt-Haus und die FDP im ...?“ Ob der Kandidat es schafft, die Frage richtig zu beantworten, wird aber erst in der nächsten Folge von „Wer wird Millionär?“ geklärt. Zuvor konnten in der Sendung die Teilnehmer Benjamin Gambach (64.000 Euro), Yvonne Kühne aus Hagen am Teutoburger Wald (16.000 Euro) und Trixi Mittermüller aus Rehlingen-Siersburg (16.000 Euro) erfolgreich Gewinne erspielen.