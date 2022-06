Vox-Kuppelshow : Die wichtigsten Infos zu „Princess Charming“ 2022

Hanna Sökeland (28) ist die neue „Princess Charming“. Foto: RTL

Düsseldorf „Princess Charming“ startet in die zweite Runde. Diesmal geht Hanna in der preisgekrönten lesbischen Datingshow auf Flirtkurs und will unter 19 Singles ihre Traumfrau finden. Wem wird die 28-Jährige ihr Herz anvertrauen?

Das preisgekrönte TV-Format „Princess Charming“ geht im Juni in eine neue Runde. Diesmal ist die Princess Hanna Sökeland, die auf der griechischen Insel Rhodos ihre Auserwählte sucht. Alle wichtigen Infos zum Start der Vox-Kuppelshow, finden Sie hier.

Wer ist die neue „Princess Charming“?

In der zweiten Staffel des TV-Formats wird die 28-jährige Hanna Sökeland auf die Suche nach ihrer Traumfrau gehen. Ursprünglich hatte sie sich nur aus Spaß beworben, doch als die Zusage kam, war die Projektleiterin aus Hannover schnell überzeugt. „Als ich die Möglichkeit bekommen habe, als Princess in die Show zu gehen, wurde mir bewusst, dass es eine Chance geben könnte, die große Liebe im TV kennenzulernen“, erklärte sie gegenüber RTL.

Wann startet „Princess Charming“ auf RTL+ und im FreeTV?

Die neue Staffel von „Princess Charming“ läuft am 14. Juni 2022 auf RTL+ an. Dann dürfen sich die Fans auf neue Folgen im wöchentlichen Rhythmus freuen. Aber auch im TV ist die Kuppelshow zu sehen. Und zwar immer eine Woche nach der Online-Ausstrahlung, also ab dem 21. Juni 2022 um 0.25 Uhr auf Vox.

Alle bekannten TV-Sendetermine

Folge 1: 21. Juni 2022 um 00:25 Uhr, Vox

Folge 2: 28. Juni 2022 um 00:35 Uhr, Vox

Folge 3: 05. Juli 2022 um 00:35 Uhr, Vox

Sendetermine von „Princess Charming“ 2022 auf RTL+

Folge 1: 14. Juni 2022

Folge 2: 21. Juni 2022

Folge 3: 28. Juni 2022

Folge 4: 05. Juli 2022

Folge 5: 12. Juli 2022

Folge 6: 19. Juli 2022

Folge 7: 26. Juli 2022

Folge 8: 02. August 2022

Folge 9: 09. August 2022

Folge 10: 16. August 2022

„Princess Charming“ 2022 - Das sind die Kandidatinnen

Anastasia

Aylin

Carolin

Charlotte

Dora

Jasmin Amelia

Jay

Jessica

Jördis

Katharina

Kim

Laura

Lena

Maria

Paula

Sabcho

Sarah

Tyshea

Vivien

