Nach Sommerhaus : Zieht Skandal-Bauer Patrick Romer nun in den Dschungel?

Düsseldorf Es gibt bereits einige Gerüchte um die Teilnehmer des Dschungelcamps 2023. So sollen unter anderem ein Ex-Bachelor, Youtuber und Influencer in den Dschungel ziehen. Auch ein Bauer, der zuletzt im Sommerhaus für Furore sorgte, könnte nun teilnehmen.

Im Januar 2023 wird wie gewohnt das Dschungelcamp „Ich bin ein Star- Holt mich hier raus!“ stattfinden. Nach und nach werden die Teilnehmer bekannt und es gibt immer neue Gerüchte um mögliche Camp-Bewohner. So ist bisher die Teilnahme von Ex-Bachelor Andrej Mangold, Sänger Lucas Cordalis und Influencer Twenty4tim bestätigt. Auch die Reality-Stars Yeliz Koc, Gigi Birofio und Djamila Rowe sowie Youtuberin Lisha Savage sollen in der neuen Staffel teilnehmen. Wie die Bild erfahren haben will, soll nun auch ein Bauer in den Dschungel ziehen, der gerade erst das „Sommerhaus der Stars“ mit seiner Partnerin Antonia Hemmer gewonnen hat.