Verleihung des Publikumspreises : Roland Kaiser und Michael Patrick Kelly erhalten Goldene Henne

Michael Patrick Kelly steht mit dem Preis bei der Verleihung des Medienpreises "Goldene Henne" in Leipzig. Foto: dpa/Gerald Matzka

Leipzig Am Freitagabend ist in Leipzig die Goldene Henne, Deutschlands größter Publikumspreis, verliehen worden. In verschiedenen Kategorien sind unter anderem die Musiker Roland Kaiser und Michael Patrick Kelly sowie Schauspielerin Svenja Jung ausgezeichnet worden.

Die Musiker Roland Kaiser und Michael Patrick Kelly gehören zu den Gewinnern der diesjährigen Goldenen Henne. Bei einer Gala am Freitagabend in Leipzig setzte sich Kaiser mit der Show „Kaisermania“ unter anderem gegen die Sendungen „Markus Lanz“ und „Wetten dass..? Das Comeback“ in der Kategorie Entertainment durch. Michael Patrick Kelly erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Musik.

Mit der Goldenen Henne geehrt wurde auch Svenja Jung in der Kategorie Schauspiel. In der Kategorie Sport setzte sich der Damen-Bahnradvierer durch. Als Aufsteigerin des Jahres wurde Sängerin Sophia ausgezeichnet, als Onlinestar die Gaming-Youtuberin Jasmin „Gnu“.

Die Goldene Henne gilt als Deutschlands größter Publikumspreis, die Zuschauer wählen dabei die Preisträger. Zur von Florian Silbereisen moderierten und vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) ausgestrahlten Gala kamen am Freitagabend 600 Gäste nach Leipzig.

Mit einem Ehrenpreis wurde die aus Griechenland stammende Sängerin Nana Mouskouri ausgezeichnet, hier traf eine Jury die Wahl. „Nana Mouskouri steht seit mehr als 60 Jahren auf der Bühne und begeistert Jung und Alt mit ihrer Musik“, begründeten die Juroren die Entscheidung.

Stellvertretend für hunderte Einsatzkräfte wurde die Feuerwehr Bad Schandau für ihren Einsatz gegen die Waldbrände im Nationalpark Sächsische Schweiz im vergangenen Sommer ausgezeichnet. Ein Ehrenpreis ging zudem an das Leipziger Bündnis gegen Depression.

Als Showacts der von der Illustrierten „Superillu“ und dem MDR veranstalteten Gala traten eine Reihe Musiker auf, darunter die Band City und der Volksmusiker Andreas Gabalier. Die Goldene Henne wird seit 1995 verliehen und erinnert an die 1991 gestorbene ostdeutsche Entertainerin Helga Hahnemann.

(boot/AFP)