„Tatort“ mit Maria Furtwängler : Jenseits aller Flüchtlings-Folklore

Göttingen In ihrem 30. Fall legt sich Lindholm (Maria Furtwängler) bei der Suche nach der Wahrheit mit ihrer Partnerin Schmitz (Florence Kasumba) und ihrem Chef an. Wie berechtigt ist ihre Verdächtigung eines Flüchtlings?

In der Eröffnungsszene fließt kein Kunstblut; echtes verdickt sich – in den Adern des Zuschauers. Wie ein Geier umkreist ein mittelalter Mann eine junge Frau, die an einer einsamen Bushaltestelle sitzt und am Liebsten in ihrem Handy verschwinden würde. Er stellt sicher, dass sie allein ist, setzt sich eng neben sie und sagt: „Ich möcht‘ dir gern was zeigen.“ Sie versucht davon zu laufen, er verhindert es und zieht ein Messer aus der Tasche. „Schönes Stück, oder? Ist ‘n echter Wikingerdolch.“ Und dass er ihn wieder zurückstecken werde, gern sogar – wenn sie dafür ein paar Schritte mit ihm gehe und ihm ihrerseits „etwas“ zeige. Es ist körperlich unangenehm, das mit ansehen zu müssen, zumal ein zweiter Fluchtversuch scheitert, und er raunt: „Ich war doch bis jetzt ganz freundlich, oder nicht?“ Dann drängt er sie in Richtung Feld und Wald und, mutmaßlich, Verderben.