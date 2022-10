Deutschlands größter Publikumspreis : Wann wird die Goldene Henne verliehen?

Leipzig Am Freitag, 7. Oktober wird mit der Goldenen Henne wieder Deutschlands größter Publikumspreis vergeben. Wann die Veranstaltung ausgestrahlt wird und wer zu den Nominierten zählt, erfahren Sie hier.

Vor rund 600 geladenen Gästen wird am Freitag, 7. Oktober in Leipzig zum 28. Mal die Goldene Henne verliehen. In einer Fernseh-Gala werden Stars aus Musik, Film und Sport in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) überträgt die Veranstaltung live ab 20.15 Uhr im TV. Moderiert wird die Show von Schlagersänger Florian Silbereisen. Er selbst hat Deutschlands größten Publikumspreis bereits drei Mal erhalten - zuletzt 2020 in der Kategorie Musik. Vergeben wird der Medienpreis gemeinsam von der Zeitschrift „Super Illu“ und dem MDR Fernsehen.