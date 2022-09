„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ : Stehen die nächsten Teilnehmer beim Dschungelcamp 2023 fest?

Düsseldorf Es gibt Neues aus dem Dschungel: Nachdem vor Kurzem bereits Gerüchte um die ersten Teilnehmer aufkeimten, stehen nun offenbar schon die nächsten drei fest. Um wen es sich dabei handeln könnte.

Erst vor wenigen Tagen berichtete die „Bild“, dass neben Lucas Cordalis , der eigentlich schon in der vergangenen Staffel in den Dschungel ziehen sollte, auch Ex-Bachelor Andrej Mangold und Youtuber Twenty4tim bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ 2023 teilnehmen könnten. Nun sind nach „Bild“-Informationen auch die nächsten drei Teilnehmerinnen bekannt.

Und diese Besetzung könnte für ordentlich Zündstoff in der Show sorgen. Denn offensichtlich sollen Jimi-Blue-Ex und „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin Yeliz Koc (28), Skandalnudel Djamila Rowe (55) und Youtuberin Lisha (36) an der beliebten RTL-Show teilnehmen. Vor allem Letztere fiel schon bei ihrer Teilnahme mit Partner Lou beim „Sommerhaus der Stars“ durch ihre aufbrausende Art auf. Dort teilte sie unter anderem gegenüber der Ex-Bachelor-Kandidatin Eva Benetatou verbal aus. Doch auch Yeliz Koc ist kein unbeschriebenes Blatt, wenn es um TV-Skandale geht. War sie es doch, die in der achten Staffel von „Der Bachelor“ dem Rosenkavalier Daniel Völz eine Ohrfeige verpasste, nachdem dieser ihr in der fünften Folge keine Rose gegeben hatte. Djamila Rowe wurde dagegen durch eine frei erfundene Affäre mit dem Schweizer Botschafter Thomas Borer 2002 bundesweit bekannt. In der Folge war sie in einigen Fernsehshows zu sehen, darunter „Big Brother“, „Adam sucht Eva“ und „Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow“ 2021, wo sie hinter dem späteren Sieger Filip Pavlović Zweite wurde.