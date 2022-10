Neue Staffel von “Bauer sucht Frau“ : Erstmals sucht ein Bi-Landwirt bei Inka Bause nach der großen Liebe

Köln Am 10. Oktober startet die 18. Staffel der populären Kuppelshow „Bauer sucht Frau“. Mit dem 28 Jahre alten Michael hat RTL erstmals einen offen bisexuellen Landwirt dabei.

In diesem Jahr möchte Inka Bause (53) zwölf Kandidaten verkuppeln, darunter sind Heumilchbauer Martin (56) aus Bayern und Schafhalter Tade (26) aus Schleswig-Holstein. Mit Landwirt Michael ist in der neuen Staffel zum ersten Mal ein Mann dabei, der auf Frauen und Männer steht. Michael K. sei „Inka Bauses erster bisexueller Landwirt“, so RTL. Der 28-Jährige (1,97 Meter) aus dem Bergischen Land ist im Nebenerwerb Fleckviehzüchter. Er sagt: „Ich suche einen Menschen, mit dem ich ganz viel Spaß haben kann und der mit mir alt werden möchte.“