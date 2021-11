Obduktionsbericht liegt noch nicht vor : Zwölfjähriger mit Vorerkrankungen mutmaßlich an Corona-Impfung gestorben

Zwölfjähriger mit Vorerkrankungen mutmaßlich an Corona-Impfung gestorben

Die Corona-Schutzimpfung ist bisher für Kinder ab 12 Jahren freigegeben, aber in ihrer Eignung für Kinder umstritten (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/David Young

Cuxhaven/Langen Es könnte Wasser auf die Mühlen von Gegnern einer Corona-Impfung für Kinder sein: Ein Zwölfjähriger ist mutmaßlich an einer Impfung gestorben. Dennoch sind solche Vorfälle extrem selten.

Ein zwölf Jahre alter Junge ist möglicherweise an den Folgen einer Corona-Impfung im Landkreis Cuxhaven gestorben. Ein endgültiger Obduktionsbericht lag am Donnerstagabend noch nicht vor. „Der bisherige Stand der Obduktion legt einen Zusammenhang nahe“, sagte Kirsten von der Lieth, Pressesprecherin des Kreises. Die Obduktion am Rechtsmedizinischen Institut des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf sei abgeschlossen, die Proben würden jedoch noch untersucht. „Wir gehen davon aus, dass das Abstimmungsbedürfnis wegen der Brisanz größer ist als normal“, ergänzte sie. Das Kind, bei dem Vorerkrankungen vorlagen, war zwei Tage nach der Zweitimpfung mit dem Impfstoff Biontech gestorben.