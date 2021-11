Inzidenzwert sinkt : 81-Jähriger aus dem Kreis Viersen an Corona gestorben

Kreis Viersen Im Kreis Viersen ist eine weitere Person an der Corona-Krankheit gestorben: Wie die Kreisverwaltung mitteilt, handelt es sich um einen 81-jährigen Mann aus Viersen.

Dem Kreis Viersen wurden am Mittwoch, 3. November, 81 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten 411 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 77 davon in Willich, 40 in Tönisvorst, 30 in Kempen und 18 in Grefrath. 144 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Ein weiterer Fall wird aus der Kita Lok in Willich-Anrath gemeldet.