Tragödie in Eschwege : Todesfahrer soll bewusst in Kindergruppe gefahren sein

Todesfahrer soll bewusst in Kindergruppe gefahren sein

Tragödie in Eschwege

Eschwege Es gibt neue Erkenntnisse im Fall des tödlichen Verkehrsunfalls in der nordhessischen Gemeinde Witzenhausen vom Freitag. Der 30-jährige Autofahrer soll offenbar vorsätzlich die Gruppe von Schulkindern erfasst haben.

Aufgrund einer Zeugenaussage und der Bewertung eines Sachverständigen bestehe der dringende Verdacht, dass der Mann eine "aktive Lenkbewegung in Richtung der Grundschüler getätigt und folglich den Tod eines Kinds und die Verletzung mehrerer Kinder vorsätzlich herbeigeführt hat", teilten die Polizei in Eschwege und die Staatsanwaltschaft Kassel am Montag mit.